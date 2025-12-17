< sekcia Regióny
Požiar výrobnej haly v Haniske: Škodu vyčíslili na 1,5 milióna eur
Na mieste zasahovalo 15 príslušníkov so siedmimi kusmi techniky.
Autor TASR
Haniska 17. decembra (TASR) - Požiar výrobnej haly v obci Haniska v okrese Prešov spôsobil škodu vo výške 1,5 milióna eur. Horieť začalo v utorok (16. 12.) krátko po 2.00 h v hale slúžiacej na výrobu parapetov. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove, príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania.
„Na miesto bol privolaný aj zisťovateľ príčin vzniku požiaru a Požiarno-technický a expertízny ústav,“ doplnili hasiči. Na miesto požiaru boli vyslaní hasiči z Prešova. Požiar zlikvidovali, rozoberali strešnú konštrukciu a vyhľadávali skryté ohniská pomocou termokamery. Pre husté zadymenie zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch.
Na mieste zasahovalo 15 príslušníkov so siedmimi kusmi techniky. Pri požiari sa nikto nezranil.
„Na miesto bol privolaný aj zisťovateľ príčin vzniku požiaru a Požiarno-technický a expertízny ústav,“ doplnili hasiči. Na miesto požiaru boli vyslaní hasiči z Prešova. Požiar zlikvidovali, rozoberali strešnú konštrukciu a vyhľadávali skryté ohniská pomocou termokamery. Pre husté zadymenie zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch.
Na mieste zasahovalo 15 príslušníkov so siedmimi kusmi techniky. Pri požiari sa nikto nezranil.