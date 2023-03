Košický kraj zasiahol silný vietor, hasiči zasahovali 112-krát

Správy mestskej zelene pre silný vietor eviduje zatiaľ vyše 60 poškodených stromov

Silný vietor poškodil strechu historického vozňa Detskej železnice

Košice 28. marca (TASR) - Celkovo 112-krát zasahovali hasiči v Košickom kraji v súvislosti s pondelkovou (27. 3.) nepriaznivou poveternostnou situáciou. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach Jana Matis Libová. Silný vietor fúkal na východe Slovenska najmä večer a v noci na utorok.spresnila.Najviac, a to 37 výjazdov, evidovali priamo v Košiciach. Nasledovali okresy Michalovce (31), Košice – okolie (23), Trebišov (10), Spišská Nová Ves (7). Najmenej výjazdov zaznamenali v okrese Rožňava (4).dodala.Od skorého rána sú všetci pracovníci Správy mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach v teréne a odstraňujú následky veternej kalamity. Silný vietor fúkal v Košiciach najmä v pondelok (27. 3.) večer a v noci na utorok. Ako pre TASR povedal hovorca SMsZ Pater Sasák, do utorka do 11.00 h mali hlásených 62 poškodených stromov. Približne polovica z nich padla v mestskej časti Západ.Podľa jeho slov od nočných hodín koordinujú svoju činnosť s hasičmi, ktorí počas noci sprejazdňovali komunikácie po páde drevín.povedal.Prioritou je sprejazdnenie chodníkov v okolí škôl, nemocníc, zdravotných stredísk, úradov, uvoľnenie hlavných chodníkov komunikácií, vstupov do bytových domov a zaistenie bezpečnosti školských dvorov.dodal s tým, že verejnosť žiadajú o trpezlivosť.Hlavným cieľom je v utorok zabezpečiť priechodnosť a bezpečnosť chodníkov a komunikácií. Drevnú hmotu budú musieť v niektorých lokalitách dočasne uskladniť na zeleni, kde nebude tvoriť prekážku a odvezú ju počas nasledujúcich dní.Vetrom boli poškodené hlavne smreky, ktoré sú podľa Sasáka pre svoj plytký koreňový systém náchylnejšie na poškodenie vetrom. V početnosti ich nasledujú invázne dreviny, ktoré trpia vývratmi pre svoje mäkké a krehké drevo.doplnil.Mapovanie škôd naďalej pokračuje. Verejnosť môže hlásiť vetrom poškodené stromy e-mailom na adresu smsz@smsz.sk alebo na telefónnych číslach zverejnených na webovej stránke SMsZ.Silný vietor v pondelok (27. 3.) poškodil strechu historického vozňa Detskej železnice Košice. Občianske združenie o tom informuje na sociálnej sieti. Verí, že vozeň opraví a otvorenie sezóny naplánované na 15. apríla nebude ohrozené.uvádza. Pripomína, že opravu plechových odkvapov na letných vozňoch mali naplánovanú o pár dní.dodáva.Zároveň pripomína, že Košická detská historická železnica doposiaľ nedisponuje prestrešeným depom a viac ako storočné vozne, ktoré sú zapísané v zozname hnuteľných pamiatok, sú tak celoročne vystavené poveternostným podmienkam, čo spôsobuje ich devastáciu.