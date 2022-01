Pre slzný plyn na košickej strednej škole ošetrovali štyri študentky

Košice 20. januára (TASR) – Štyri študentky ošetrovali pre slzný plyn v priestoroch Strednej zdravotníckej školy na Moyzesovej ulici v Košiciach. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jana Matis Libová.



Udalosť v súvislosti so štipľavým zápachom na druhom poschodí budovy bola hasičom ohlásená vo štvrtok okolo 11.30 h. „Štyri študentky prišli s dráždivou látkou do kontaktu. Prvotne boli ošetrené zasahujúcimi hasičmi a následne bola privolaná rýchla zdravotná pomoc,“ povedala s tým, že evakuácia nebola potrebná, priestory odvetrali.



Na mieste zasahovali desiati hasiči s tromi kusmi techniky.