VÁŽNA NEHODA AUTOBUSU: Na mieste zasahujú hasiči, hlásia zranených
Na mieste zasahujú štyria príslušníci HaZZ s dvoma kusmi techniky.
Autor TASR
Abramová 25. novembra (TASR) - Zásah hasičov si v utorok popoludní vyžiadala dopravná nehoda autobusu pri Abramovej (okres Turčianske Teplice). Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline informovalo, že na mieste eviduje i ľahké zranenie.
Žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková pre TASR uviedla, že v autobuse sa viezlo päť cestujúcich, ktorí zranenia neutrpeli, a vodič. „Cesta je už prejazdná v oboch smeroch. Príčiny nehody polícia objasňuje,“ doplnila.
