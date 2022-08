ČELNÁ ZRÁŽKA VOZIDIEL: Pri obci Janova Lehota sa zranili dvaja ľudia

Janova Lehota 22. augusta (TASR) – Pri čelnej zrážke dvoch osobných vozidiel v katastri obce Janova Lehota v okrese Žiar nad Hronom sa v pondelok zranili dve osoby. Na mieste zasahovali aj leteckí záchranári. Na sociálnej sieti o tom informuje Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).



Hasiči po príchode na miesto nehody s pomocou hydraulického zariadenia vyslobodili zakliesnené osoby z oboch havarovaných vozidiel. Jednu zo zranených osôb si do svojej starostlivosti prevzali leteckí záchranári, druhú do nemocnice previezla posádka záchrannej zdravotnej služby.



Cesta I/9 medzi Žiarom nad Hronom a Handlovou musela byť po nehode v oboch smeroch uzavretá. Ako informuje Zelená vlna RTVS, úsek je už v jednom pruhu sprejazdnený, vodiči však musia počítať so zdržaním.