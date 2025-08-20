< sekcia Regióny
ZRÁŽKA MOTORKY S BAGROM: Hlásia zraneného človeka
Na mieste zasahuje päť príslušníkov HaZZ z Námestova s dvomi kusmi techniky.
Autor TASR
Novoť 20. augusta (TASR) - Hasiči v stredu v poobedňajších hodinách zasahujú v obci Novoť v okrese Námestovo, kde pri dopravnej nehode motocykla s bagrom došlo k zraneniu. Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.
Na mieste zasahuje päť príslušníkov HaZZ z Námestova s dvomi kusmi techniky.
Na mieste zasahuje päť príslušníkov HaZZ z Námestova s dvomi kusmi techniky.