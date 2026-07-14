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ZRÁŽKA TROCH ÁUT NA ORAVE: Hlásia štyroch zranených

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Miesto nehody. Foto: HaZZ

Hasiči havarované vozidlá zabezpečili proti vzniku požiaru, pomohli ich naložiť na vozidlá odťahovej služby a očistili vozovku.

Autor TASR
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Liesek 14. júla (TASR) - Tvrdošínski hasiči zasahovali v pondelok (13. 7.) večer pri dopravnej nehode troch osobných áut v obci Liesek. Ako informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, pri nehode sa zranili štyria ľudia.

Hasičom bola nehoda ohlásená krátko po 21.00 h. „Zasahujúci príslušníci HaZZ poskytli zraneným osobám prvú pomoc a pomohli ich naložiť do vozidiel poskytovateľa zdravotnej záchrannej služby,“ priblížilo zásah hasičské riaditeľstvo.

Doplnilo, že hasiči havarované vozidlá zabezpečili proti vzniku požiaru, pomohli ich naložiť na vozidlá odťahovej služby a očistili vozovku.

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