Nehoda pri Gbeľanoch: Hlásia zranených, cesta je neprejazdná

Na snímke hasičské vozidlá. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Hliadky odkláňajú premávku od Terchovej smerom do Žiliny cez obec Mojš a v opačnom smere cez obec Gbeľany, spresnila polícia.

Gbeľany 23. januára (TASR) - Žilinskí hasiči zasahujú v piatok večer pri dopravnej nehode dvoch áut na ceste II/583 pri obci Gbeľany. Ako informovalo operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, evidované sú aj zranenia.

Polícia na portáli Ministerstva vnútra SR informovala, že nehoda sa stala v mieste odbočenia na obec Varín a miesto nehody je neprejazdné. „Hliadky odkláňajú premávku od Terchovej smerom do Žiliny cez obec Mojš a v opačnom smere cez obec Gbeľany,“ spresnila polícia.
