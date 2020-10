Pri Hronskom Beňadiku sa zrazil kamión so sanitkou, zasahoval vrtuľník

Hronský Beňadik 22. októbra (TASR) – Na ceste medzi Hronským Beňadikom a Kozárovcami sa vo štvrtok popoludní zrazil kamión so sanitkou, zasahovať musel aj vrtuľník. TASR o tom za Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) informoval Jozef Rozemberg.



„Ide o nehodu nenaloženého kamiónu so sanitkou, do ktorých následne narazilo aj osobné auto,“ potvrdil Rozemberg. Pri nehode mal byť ťažko zranený vodič sanitky, do nemocnice ho musel transportovať vrtuľník. Pre skrížený kamión je cesta po nehode v oboch smeroch neprejazdná.