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NEHODA V TUNELI OVČIARSKO: Hlásia zraneného
Zasahujúci príslušníci HaZZ z hasičských staníc v Bytči a v Žiline po príchode vymedzili miesto nehody.
Autor TASR
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Dolný Hričov 24. júla (TASR) - Pri piatkovej dopravnej nehode karavanu a osobného motorového vozidla v tuneli Ovčiarsko na diaľnici D1 v katastri obce Dolný Hričov v okrese Žilina došlo k zraneniu jednej osoby. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.
Zasahujúci príslušníci HaZZ z hasičských staníc v Bytči a v Žiline po príchode vymedzili miesto nehody. „Zranenej osobe poskytli predlekársku prvú pomoc a havarované automobily zabezpečili proti vzniku požiaru. Jedno vozidlo pomohli naložiť na vozidlo odťahovej služby a očistili vozovku,“ priblížili hasiči s tým, že počas zásahu bol tunel Ovčiarsko v smere do Žiliny úplne uzavretý.
Zasahujúci príslušníci HaZZ z hasičských staníc v Bytči a v Žiline po príchode vymedzili miesto nehody. „Zranenej osobe poskytli predlekársku prvú pomoc a havarované automobily zabezpečili proti vzniku požiaru. Jedno vozidlo pomohli naložiť na vozidlo odťahovej služby a očistili vozovku,“ priblížili hasiči s tým, že počas zásahu bol tunel Ovčiarsko v smere do Žiliny úplne uzavretý.