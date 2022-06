HaZZ: Pri nehode autobusu sa zranili traja ľudia, z toho jedno dieťa

Gánovce 21. júna - Pri nehode autobusu, ktorá sa v utorok stala pri obci Gánovce, okres Poprad, sa ľahšie zranil vodič, staršia pani a jedno dieťa utrpelo šok. Pre TASR to potvrdil operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove s tým, že autobus zišiel z cesty a narazil do stromu.



Nehoda sa stala podvečer na ceste I/18, v autobuse sa nachádzalo asi šesť ľudí, tí, ktorí neboli zranení, odišli z miesta nehody. "Naši príslušníci poskytli zraneným osobám predlekársku prvú pomoc a pomohli ich naložiť do vozidiel rýchlej zdravotnej pomoci. Autobus zabezpečili proti vzniku požiaru a vyčistili vozovku," ozrejmil operačný dôstojník. Bližšie okolnosti nehody zatiaľ nie sú známe.