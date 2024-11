NEHODA V BRATISLAVE: Zranila sa osoba

Bratislava 26. novembra (TASR) - Pri utorkovej nehode na Vajnorskej ulici v Bratislave došlo k zraneniu jednej osoby, ktorá bola prevezená do jednej z bratislavských nemocníc. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.



"Dnes popoludní bola ohlásená dopravná nehoda osobného automobilu na Vajnorskej ulici v Bratislave. Išlo o elektromobil, z ktorého sa po náraze do stĺpa začalo dymiť a následne vznikol požiar. Hasičom sa podarilo zabrániť plamennému horeniu. Následne bola odpojená batéria elektromobilu," priblížili hasiči.



Vozidlo bolo v spolupráci s políciou prevezené z miesta udalosti do stráženého priestoru, kde bude umiestnené v kontajneri HaZZ určenom na skladovanie elektromobilov po požiari.