VÁŽNA NEHODA: Pri zrážke štyroch áut sa zranilo šesť ľudí

Miesto nehody. Foto: Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj

Zasahujúci príslušníci HaZZ poskytli zraneným osobám predlekársku prvú pomoc a asistovali pri ich transporte do vozidiel Záchrannej zdravotnej služby a Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.

Liptovská Porúbka 20. októbra (TASR) - Pri nedeľnej (19. 10.) vážnej dopravnej nehode štyroch osobných motorových vozidiel na štátnej ceste I/72 v katastri obce Liptovská Porúbka (okres Liptovský Mikuláš) utrpelo zranenia šesť osôb. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Zasahujúci príslušníci HaZZ poskytli zraneným osobám predlekársku prvú pomoc a asistovali pri ich transporte do vozidiel Záchrannej zdravotnej služby a Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. „Na mieste udalosti zasahovali príslušníci z Okresného riaditeľstva HaZZ v Liptovskom Mikuláši z hasičských staníc v Liptovskom Hrádku a v Liptovskom Mikuláši,“ uviedli z HaZZ.
