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Požiar áut v Kysuckom Novom Meste: Škoda je v desaťtisícoch
Požiar auta bol hasičom ohlásený na operačné stredisko krátko pred 2.00 h v noci a profesionálnym hasičom pri zásahu pomáhali aj dobrovoľní hasiči z Oškerdy.
Autor TASR
Kysucké Nové Mesto 7. júla (TASR) - Kysuckonovomestskí príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) zasahovali v utorok pri nočnom požiari áut v Kysuckom Novom Meste. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva HaZZ v Žiline Mária Pohanková Zahatlanová, materiálna škoda bola predbežne vyčíslená na 100.000 eur.
Požiar auta bol hasičom ohlásený na operačné stredisko krátko pred 2.00 h v noci a profesionálnym hasičom pri zásahu pomáhali aj dobrovoľní hasiči z Oškerdy. „Pri zásahu bolo zistené, že jedno z dvoch horiacich vozidiel je na elektrický pohon. Príslušníci v autonómnych dýchacích prístrojoch začali požiar hasiť pomocou jedného vysokotlakového a jedného C prúdu. Pomocou D prúdu a deflektora bol podvozok elektromobilu ochladzovaný,“ priblížila zásah Pohanková Zahatlanová.
Doplnila, že na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov. „Príčina vzniku požiaru je úmyselné zapálenie. Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 100.000 eur,“ dodala hasičská hovorkyňa.
Požiar auta bol hasičom ohlásený na operačné stredisko krátko pred 2.00 h v noci a profesionálnym hasičom pri zásahu pomáhali aj dobrovoľní hasiči z Oškerdy. „Pri zásahu bolo zistené, že jedno z dvoch horiacich vozidiel je na elektrický pohon. Príslušníci v autonómnych dýchacích prístrojoch začali požiar hasiť pomocou jedného vysokotlakového a jedného C prúdu. Pomocou D prúdu a deflektora bol podvozok elektromobilu ochladzovaný,“ priblížila zásah Pohanková Zahatlanová.
Doplnila, že na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov. „Príčina vzniku požiaru je úmyselné zapálenie. Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 100.000 eur,“ dodala hasičská hovorkyňa.