< sekcia Regióny
HaZZ: Pri požiari vo výrobnej hale v Holíči evakuovali štyroch ľudí
Požiar si vyžiadal evakuáciu štyroch osôb. Nikto neutrpel žiadne zranenia. Hasiči aktuálne na mieste odvetrávajú priestory výrobnej haly.
Autor TASR
Holíč 18. apríla (TASR) - Hasiči zasahujú pri požiari, ktorý vypukol vo výrobnej hale spoločnosti Eissmann Automotive Slovensko v Holíči v okrese Skalica. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave Lena Košťálová pre TASR potvrdila, že v jednej z výrobných hál došlo k požiaru hydraulického lisu na textilné tkanivo.
Požiar si vyžiadal evakuáciu štyroch osôb. Nikto neutrpel žiadne zranenia. Hasiči aktuálne na mieste odvetrávajú priestory výrobnej haly.
Požiar si vyžiadal evakuáciu štyroch osôb. Nikto neutrpel žiadne zranenia. Hasiči aktuálne na mieste odvetrávajú priestory výrobnej haly.