Sobota 18. apríl 2026
HaZZ: Pri požiari vo výrobnej hale v Holíči evakuovali štyroch ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Požiar si vyžiadal evakuáciu štyroch osôb. Nikto neutrpel žiadne zranenia. Hasiči aktuálne na mieste odvetrávajú priestory výrobnej haly.

Autor TASR
Holíč 18. apríla (TASR) - Hasiči zasahujú pri požiari, ktorý vypukol vo výrobnej hale spoločnosti Eissmann Automotive Slovensko v Holíči v okrese Skalica. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave Lena Košťálová pre TASR potvrdila, že v jednej z výrobných hál došlo k požiaru hydraulického lisu na textilné tkanivo.

