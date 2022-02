HORIACA DODÁVKA: Pri Turčiankach narazil vodič do stromu

Turčianky 4. februára (TASR) - Zásah hasičov si v piatok skoro ráno vyžiadala dopravná nehoda dodávky na ceste tretej triedy v katastri obce Turčianky (okres Partizánske). Vozidlo po náraze do stromu začalo horieť, pri udalosti zasahovali traja príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) z Partizánskeho s jedným kusom techniky. TASR o tom v piatok informoval hovorca hasičov v Trenčianskom kraji Marián Petrík.



"Dodávka po náraze do stromu začala horieť v motorovej časti, v dôsledku čoho sa požiar postupne šíril na celé vozidlo. Požiar sa pomocou ručných hasiacich prístrojov pokúšal uhasiť vodič motorového vozidla," uviedol Petrík.



Hasiči z Partizánskeho zasahujúci v dýchacích prístrojoch podľa neho zabezpečili miesto udalosti a s cieľom lokalizácie požiaru a ochladzovania vozidla nasadili jeden hasebný prúd. "Následne pomocou vyslobodzovacieho náradia vnikli do nákladnej časti dodávky, kde zlikvidovali lokálne ohniská, po čom celé vozidlo skontrolovali termovíznou kamerou," dodal s tým, že pri udalosti sa nikto nezranil.