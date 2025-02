HaZZ: Pri úniku plynu v rodinnom dome v Prešove sa zranili dvaja ľudia

Prešov 18. februára (TASR) - Pri pondelkovom (17. 2.) úniku plynu v rodinnom dome v Prešove sa zranili dvaja ľudia. Informujú o tom prešovskí krajskí hasiči na sociálnej sieti. V tejto súvislosti pripomínajú pravidelné revízie plynových zariadení. Do kotolní alebo v blízkosti vykurovacích zariadení zároveň odporúčajú inštalovať aj detektor úniku plynu.



Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) po príchode na miesto prieskumom potvrdili únik plynu v pivničných priestoroch, a to v blízkosti vykurovacieho telesa. "Šesť osôb, z toho tri deti, sa nachádzalo už mimo rodinného domu a v starostlivosti posádky záchrannej zdravotnej služby. Po prekontrolovaní zdravotného stavu boli dve dospelé osoby transportované na ďalšie vyšetrenie do prešovskej nemocnice," uviedli hasiči.







Pomocou elektronického analyzátora plynov a pár namerali v priestoroch domu vysoké hodnoty plynu. Odpojili ho od energetických zdrojov a zabezpečili jeho odvetranie.



Pri udalosti zasahovalo sedem profesionálnych hasičov z Hasičskej stanice Prešov s dvoma kusmi hasičskej techniky.