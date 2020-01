HaZZ: Príčinou požiaru pri Tisovci mohlo byť aj úmyselné založenie

Tisovec 5. januára (TASR) – Jednou z verzií vzniku požiaru v lokalite Tisovec-Korimovo, kde v piatok (3. 1.) v ťažko prístupnom teréne horela tráva a lesný porast na ploche zhruba 500 krát 500 metrov, je úmyselné založenie. Pre TASR to potvrdil Marian Brádňan z Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Rimavská Sobota.



„Logické myslenie napovedá tomu, že v zime sa nemá veľmi od čoho chytiť, hlavne nie tam, kde bol tento požiar. Takže jednou z verzií, s ktorými sa pracuje, je i založenie, či už úmyselné alebo neúmyselné,“ podotkol Brádňan.



Dodal, že hasičom sa požiar podarilo uhasiť už v piatok večer a výdatne tomu pomohlo aj počasie a mínusové teploty. Keďže príslušníci HaZZ sa priamo k miestu požiaru do ťažko prístupného terénu nevedeli dostať, pomocou im bol Dobrovoľný hasičský zbor obce Klenovec, ktorého členovia so svojou Tatrou 148 dokázali prísť až priamo k plameňom.



Podľa Brádňana vďaka rýchlemu zásahu hasičov požiar neohrozil žiadne stavby. „V jeho blízkosti však bola jedna chata a keby sa bol rozšíril, mohol ísť až k nej,“ uzavrel.