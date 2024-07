HaZZ: Silné búrky zamestnali hasičov v celom Žilinskom kraji

Žilina 13. júla (TASR) - Spolu 63 zásahov profesionálnych a dobrovoľných hasičov si v Žilinskom kraji vyžiadalo nepriaznivé daždivé počasie spojené so silným vetrom a búrkami. Podľa Márie Pohankovej Zahatlanovej z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline zasahovalo od piatka (12. 7.) 6.00 h v priebehu nasledujúcich 24 hodín spolu 56 profesionálnych a 107 dobrovoľných hasičov a bolo nasadených 53 kusov hasičskej techniky.



Najviac zásahov absolvovali príslušníci Okresného riaditeľstva (OR) HaZZ v Žiline, z hasičských staníc v Žiline, Bytči, Terchovej a Rajci mali spolu 14 výjazdov. Príslušníci OR HaZZ v Martine (hasičské stanice Martin a Turčianske Teplice) zasahovali päťkrát, príslušníci OR HaZZ v Čadci (hasičské stanice Čadca, Kysucké Nové Mesto a Turzovka) osemkrát a po jednom zásahu zaznamenali hasiči v Liptovskom Mikuláši a príslušníci žilinskej Záchrannej brigády HaZZ.



"Hasiči odstraňovali spadnuté stromy z ciest, miestnych komunikácií, ale aj železničnej trate či elektrických vedení. Pomáhali pri odčerpávaní vody, pri strhnutých alebo poškodených strechách či pri zabezpečovaní stavebného materiálu uvoľneného vplyvom silného vetra. V jednom prípade pomohli so zabezpečením elektrickej energie pre pacienta pomocou elektrocentrály," priblížila zásahy hasičov Pohanková Zahatlanová.