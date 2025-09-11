Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 11. september 2025Meniny má Bystrík
< sekcia Regióny

Rozsiahly požiar v Dobšinej: Škodu vyčíslili na vyše 190.000 eur

.
Snímka z miesta požiaru v Dobšinej. Foto: Facebook - Hasičský a záchranný zbor

Požiar strechy rodinného domu na Jarkovej ulici bol ohlásený v stredu večer.

Autor TASR
Dobšiná 11. septembra (TASR) - Predbežnú priamu škodu po stredajšom (10. 9.) rozsiahlom požiari v Dobšinej v okrese Rožňava vyčíslili na 192.000 eur. Príčinou vzniku požiaru bol elektrický skrat. Informuje o tom Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na sociálnej sieti.

Požiar strechy rodinného domu na Jarkovej ulici bol ohlásený v stredu večer. „Hasiči na mieste zistili, že plamene zasiahli tri rodinné domy a časť strechy miestnej reštaurácie. Zásah prebiehal v silne zadymenom prostredí, preto boli použité autonómne dýchacie prístroje,“ uvádza s tým, že požiar sa vďaka rýchlemu a koordinovanému zásahu profesionálnych aj dobrovoľných hasičov podarilo lokalizovať a následne úplne zlikvidovať.

Počas udalosti nedošlo k žiadnemu zraneniu.

.

Neprehliadnite

Pellegrini: Slovensko stojí pevne na strane Poľska

Fico: Do konca roka predstavíme ďalšie opatrenia proti daňovým únikom

PRELOMOVÝ OBJAV: Hornina z Marsu môže obsahovať stopy po živote

Kamenický: Konsolidácia bude obsahovať 22 opatrení v sume 2,7 mld. eur