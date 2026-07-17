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Človek bez známok života na trnavskom kúpalisku: Pomáhali aj hasiči

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Ilustračná snímka. Foto: TASR Silvia Tannhauserová

Osobu si vo vode všimli plavčíci, ktorí ju bezodkladne vytiahli z bazéna.

Autor TASR
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Trnava 17. júla (TASR) - Vo vode jedného z trnavských kúpalísk skolabovala v piatok dopoludnia osoba. Vďaka rýchlemu zásahu plavčíkov a hasičov sa pomocou externého defibrilátora podarilo obnoviť krvný obeh aj dýchanie tejto osoby. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave.

„Osobu si vo vode všimli plavčíci, ktorí ju bezodkladne vytiahli z bazéna. Keďže po vytiahnutí nejavila známky života, okamžite začali s resuscitáciou a privolali záchranné zložky,“ priblížil HaZZ.

Po príchode na miesto hasiči prevzali resuscitáciu a pokračovali v nej pomocou automatizovaného externého defibrilátora (AED). „Príslušníkom sa podarilo obnoviť spontánny krvný obeh aj dýchanie osoby. Po príjazde záchrannej zdravotnej služby ju odovzdali do starostlivosti jej posádky,“ dodali hasiči.

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