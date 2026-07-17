< sekcia Regióny
Človek bez známok života na trnavskom kúpalisku: Pomáhali aj hasiči
Osobu si vo vode všimli plavčíci, ktorí ju bezodkladne vytiahli z bazéna.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Trnava 17. júla (TASR) - Vo vode jedného z trnavských kúpalísk skolabovala v piatok dopoludnia osoba. Vďaka rýchlemu zásahu plavčíkov a hasičov sa pomocou externého defibrilátora podarilo obnoviť krvný obeh aj dýchanie tejto osoby. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave.
„Osobu si vo vode všimli plavčíci, ktorí ju bezodkladne vytiahli z bazéna. Keďže po vytiahnutí nejavila známky života, okamžite začali s resuscitáciou a privolali záchranné zložky,“ priblížil HaZZ.
Po príchode na miesto hasiči prevzali resuscitáciu a pokračovali v nej pomocou automatizovaného externého defibrilátora (AED). „Príslušníkom sa podarilo obnoviť spontánny krvný obeh aj dýchanie osoby. Po príjazde záchrannej zdravotnej služby ju odovzdali do starostlivosti jej posádky,“ dodali hasiči.
„Osobu si vo vode všimli plavčíci, ktorí ju bezodkladne vytiahli z bazéna. Keďže po vytiahnutí nejavila známky života, okamžite začali s resuscitáciou a privolali záchranné zložky,“ priblížil HaZZ.
Po príchode na miesto hasiči prevzali resuscitáciu a pokračovali v nej pomocou automatizovaného externého defibrilátora (AED). „Príslušníkom sa podarilo obnoviť spontánny krvný obeh aj dýchanie osoby. Po príjazde záchrannej zdravotnej služby ju odovzdali do starostlivosti jej posádky,“ dodali hasiči.