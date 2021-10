Účastník nehody pri Trstíne mal covid, hasiči sú v karanténe

Trstín 4. októbra (TASR) – Pozitívny test na ochorenie COVID-19 zaznamenali v nedeľu zasahujúci hasiči pri dopravnej nehode v obci Trstín pri Trnave u jedného z jej účastníkov. Preto príslušníci, ktorí s ním prišli do bezprostredného kontaktu, odišli okamžite do domácej karantény. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave Lena Košťálová.



Udalosť sa stala v dopoludňajších hodinách, keď sa zrazilo osobné auto s dodávkou. „Jeden zo štyroch účastníkov zostal zakliesnený v dodávke. Na vyslobodenie však nebolo potrebné použitie vyslobodzovacieho náradia. Po vyslobodení bola osoba naložená na nosidlá a transportovaná do vozidla záchrannej zdravotnej služby. Ďalšie osoby príslušníci prehliadli a následne im bola poskytnutá predlekárska prvá pomoc. Počas nehody prišlo k úniku prevádzkových kvapalín, preto na očistenie vozovky aj chodníka boli použité sorpčné materiály," doplnila hovorkyňa.