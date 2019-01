Únik oxidu uhoľnatého usmrtil človeka v Diviakoch nad Nitricou

Na mieste zasahovalo päť príslušníkov Hasičského a záchranného zboru z Prievidze s dvoma kusmi techniky.

Diviaky nad Nitricou 31. januára (TASR) - Únik oxidu uhoľnatého (CO) v rodinnom dome v Diviakoch nad Nitricou (okres Prievidza) si vo štvrtok ráno vyžiadal jednu obeť, ďalšiu osobu museli previezť do nemocnice. Pri udalosti zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) z Prievidze, potvrdil pre TASR hovorca hasičov v Trenčianskom kraji Marián Petrík.



"Hasiči po príchode na miesto udalosti vypli prívod elektrickej energie, pootvárali okná a dvere na objekte, aby zabezpečili jeho odvetranie. Súčasne boli vykonávané merania, ktoré potvrdili zvýšené hodnoty CO v objekte, pričom z neho vyniesli i štyri tlakové nádoby," opísal Petrík.



Jedna z osôb vo vnútri objektu podľa neho nejavila známky života, druhá intoxikovaná osoba bola v čase príchodu hasičov už mimo objektu. "Prvú osobu obhliadol lekár, ktorý skonštatoval jej smrť. Druhú osobu previezli na ďalšie ošetrenie do nemocnice," doplnil.



Udalosťou sa už zaoberá polícia. "Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru z Nitrianskeho Rudna začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia," dodala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová.