HaZZ: V 1. polroku vzniklo v Banskobystrickom kraji 439 požiarov

Banská Bystrica 25. júla (TASR) - Za prvých šesť mesiacov tohto roku eviduje Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Banskej Bystrici na území Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) 439 požiarov. Priame škody pri požiaroch dosiahli 30.143.560 eur, podpísal sa pod to najmä marcový požiar v historickom centre Banskej Štiavnice. V utorok o tom na tlačovej konferencii informoval vedúci oddelenia operatívno-technického KR HaZZ v Banskej Bystrici Pavol Dubaj.



"V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2022 vzniklo na území Banskobystrického kraja v prvom polroku 2023 o 592 požiarov menej, bolo to najmä v období marca a apríla, keď sa nám rapídne znížil počet požiarov v prírodnom prostredí," skonštatoval Dubaj. Pri požiaroch za prvých šesť mesiacov tohto roka prišli o život piati ľudia, čo je o dve osoby viac ako rovnakom období minulého roka. Zranilo sa sedem ľudí, rovnako ako v prvom polroku 2022.



Najviac požiarov v prvých šiestich mesiacoch vzniklo v okresoch Rimavská Sobota (73), Lučenec (55) a Zvolen (49). Najmenej požiarov bolo zaznamenaných v okresoch Detva (12) a Poltár (15). Najvyššie škody boli vyčíslené pri požiari v historickom centre Banskej Štiavnice, ktoré dosiahli 27.431.965 eur. Pri požiari strojovne bioplynovej stanice v Jelšave boli škody vyčíslené na 600.000 eur, pri požiari výrobnej haly v Budči dosiahli 250.000 eur.



Troma najčastejšími príčinami vzniku požiarov v prvom polroku v Banskobystrickom kraji boli vyhorenie sadzí v komíne (58 prípadov), vypaľovanie trávy a suchých porastov (36) a elektrický skrat (31). "Úmyselné zapálenie neznámou osobou bolo príčinou vzniku 54 požiarov. V 50 prípadoch nebolo možné príčinu vzniku požiaru určiť, respektíve je stále v štádiu šetrenia," dodal Dubaj s tým, že objasnenosť príčiny vzniku požiarov dosiahla takmer 85 percent.



Za prvých šesť mesiacov tohto roka vykonali hasičské jednotky okresných riaditeľstiev (OR) HaZZ v Banskobystrickom kraji a Výcvikového centra HaZZ Lešť celkovo 2021 výjazdov. V takmer 500 prípadoch išlo o výjazdy k požiarom, 458 výjazdov bolo k dopravným nehodám a 36 k nebezpečným látkam. Najviac výjazdov, a to vyše 900, zaznamenali hasiči k technickej pomoci.



Najväčší počet výjazdov k udalostiam vykonali príslušníci OR HaZZ vo Zvolene (415), najmenej hasiči z OR HaZZ vo Veľkom Krtíši (112). Z hľadiska počtu výjazdov hasičských staníc (HS) najčastejšie zasahovali príslušníci HS z Banskej Bystrice (285), najmenej hasiči z HS Fiľakovo (46).



"Dobrovoľné hasičské zbory obcí Banskobystrického kraja vykonali v prvom polroku 2023 výjazdy k 404 udalostiam, najviac výjazdov vykonali k požiarom. Najväčší počet výjazdov vykonali dobrovoľné hasičské zbory obcí v okrese Brezno a najmenej v okrese Žarnovica," priblížil vedúci oddelenia operačného riadenia a integrovaného záchranného systému KR HaZZ v Banskej Bystrici Ján Tomaľa.