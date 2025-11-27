Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V bratislavskej Dúbravke horela bývalá ubytovňa

Miesto požiaru. Foto: HaZZ

Predbežnou príčinou vzniku požiaru bola podľa ich slov manipulácia s otvoreným ohňom neznámou osobou.

Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - V budove bývalej ubytovne na Saratovskej ulici v bratislavskej mestskej časti Dúbravka v stredu (26. 11.) večer horelo. Pri požiari sa nikto nezranil. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.

„Príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR po príchode na miesto zistili, že horia priestory na druhom poschodí. Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali pomocou troch prúdov vody. Súbežne vykonávali prieskum ostatných poschodí vrátane strechy. V objekte neboli nájdené žiadne osoby,“ ozrejmili hasiči. Predbežnou príčinou vzniku požiaru bola podľa ich slov manipulácia s otvoreným ohňom neznámou osobou.

