< sekcia Regióny
V bratislavskej Dúbravke horela bývalá ubytovňa
Predbežnou príčinou vzniku požiaru bola podľa ich slov manipulácia s otvoreným ohňom neznámou osobou.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - V budove bývalej ubytovne na Saratovskej ulici v bratislavskej mestskej časti Dúbravka v stredu (26. 11.) večer horelo. Pri požiari sa nikto nezranil. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
„Príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR po príchode na miesto zistili, že horia priestory na druhom poschodí. Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali pomocou troch prúdov vody. Súbežne vykonávali prieskum ostatných poschodí vrátane strechy. V objekte neboli nájdené žiadne osoby,“ ozrejmili hasiči. Predbežnou príčinou vzniku požiaru bola podľa ich slov manipulácia s otvoreným ohňom neznámou osobou.
„Príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR po príchode na miesto zistili, že horia priestory na druhom poschodí. Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali pomocou troch prúdov vody. Súbežne vykonávali prieskum ostatných poschodí vrátane strechy. V objekte neboli nájdené žiadne osoby,“ ozrejmili hasiči. Predbežnou príčinou vzniku požiaru bola podľa ich slov manipulácia s otvoreným ohňom neznámou osobou.