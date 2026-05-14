Štvrtok 14. máj 2026
PEKLO V PETRŽALKE: Na Gogoľovej ulici sa vznietilo auto

Miesto požiaru. Foto: HaZZ

Autor TASR
Bratislava 14. mája (TASR) - Na Gogoľovej ulici v bratislavskej Petržalke horelo v stredu (13. 5.) poobede auto. Príčinou mala byť technická porucha. Následkom požiaru vznikla škoda približne 15.000 eur. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.

„V čase príjazdu hasičov na miesto udalosti bol požiar osobného automobilu už plne rozvinutý. Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali prostredníctvom jedného prúdu vody a požiarisko následne skontrolovali termokamerou,“ uviedol HaZZ. Dodal, že pri požiari sa nikto nezranil.

