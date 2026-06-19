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V bratislavskej Rači HOREL PORAST pod vedením vysokého napätia

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Kompetentní zisťujú, čo bolo príčinou požiaru.

Autor TASR
Bratislava 19. júna (TASR) - Bratislavskí hasiči zasahovali v piatok popoludní pri požiari trávnatého porastu pri rozvodni v mestskej časti Bratislava - Rača. „Požiar, ktorý sa rozšíril na plochu približne 100 krát 300 metrov, sa nachádzal pod vedením vysokého napätia,“ priblížilo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave.

Informovalo ďalej, že pri udalosti sa zranila jedna osoba, ktorú prevzali do opatery zdravotní záchranári. Na mieste zasahovalo 19 príslušníkov HaZZ s viacerými kusmi hasičskej techniky. „Do zásahu sa zapojili aj členovia dobrovoľných hasičských zborov z Rače a Ivanky pri Dunaji, ako aj pracovníci rozvodne. Vysoké napätie bolo z bezpečnostných dôvodov vypnuté,“ dodali hasiči.

Kompetentní zisťujú, čo bolo príčinou požiaru.
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