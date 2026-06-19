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V bratislavskej Rači HOREL PORAST pod vedením vysokého napätia
Kompetentní zisťujú, čo bolo príčinou požiaru.
Autor TASR
Bratislava 19. júna (TASR) - Bratislavskí hasiči zasahovali v piatok popoludní pri požiari trávnatého porastu pri rozvodni v mestskej časti Bratislava - Rača. „Požiar, ktorý sa rozšíril na plochu približne 100 krát 300 metrov, sa nachádzal pod vedením vysokého napätia,“ priblížilo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave.
Informovalo ďalej, že pri udalosti sa zranila jedna osoba, ktorú prevzali do opatery zdravotní záchranári. Na mieste zasahovalo 19 príslušníkov HaZZ s viacerými kusmi hasičskej techniky. „Do zásahu sa zapojili aj členovia dobrovoľných hasičských zborov z Rače a Ivanky pri Dunaji, ako aj pracovníci rozvodne. Vysoké napätie bolo z bezpečnostných dôvodov vypnuté,“ dodali hasiči.
Kompetentní zisťujú, čo bolo príčinou požiaru.
Informovalo ďalej, že pri udalosti sa zranila jedna osoba, ktorú prevzali do opatery zdravotní záchranári. Na mieste zasahovalo 19 príslušníkov HaZZ s viacerými kusmi hasičskej techniky. „Do zásahu sa zapojili aj členovia dobrovoľných hasičských zborov z Rače a Ivanky pri Dunaji, ako aj pracovníci rozvodne. Vysoké napätie bolo z bezpečnostných dôvodov vypnuté,“ dodali hasiči.
Kompetentní zisťujú, čo bolo príčinou požiaru.