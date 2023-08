Bratislavský kraj v stredu zasiahli búrky, hasiči mali 22 zásahov

Bratislava 17. augusta (TASR) - V súvislosti so stredajším (16. 8.) nepriaznivým počasím mali hasiči na území Bratislavského kraja celkovo 22 zásahov. Popoludní a podvečer odstraňovali spadnuté stromy z ciest, miestnych komunikácií i vozidiel, odčerpávali vodu z objektov a vyťahovali autá uviaznuté na zaplavených komunikáciách. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.



Profesionálni bratislavskí hasiči zasahovali desaťkrát, pezinskí a malackí hasiči mali po jednom výjazde. Pomáhali však aj dobrovoľní hasiči mestských častí Devínska Nová Ves, Ružinov a Jarovce a tiež z obce Zohor (okres Malacky), ktorí zasahovali desaťkrát.



Celkom zasahovalo 28 príslušníkov HaZZ so siedmimi kusmi hasičskej techniky a 17 členov dobrovoľných hasičských zborov so šiestimi kusmi hasičskej techniky.



Stredajšia búrka so silným dažďom dala zabrať viacerým stromom, napríklad v Podunajských Biskupiciach. Mestská časť na sociálnej sieti informovala o polámaných stromoch na Bodrockej, Baltskej a Vinohradníckej ulici či na ulici Padlých hrdinov. Hasiči zasahovali napríklad v Karlovej Vsi, miestni dobrovoľní hasiči pomáhali v Devínskej Novej Vsi.