HaZZ: V Budimíre zhorel dom, pri požiari utrpela zranenia jedna osoba

Košice 19. októbra (TASR) - Jedna osoba utrela zranenia pri utorkovom (18. 10.) požiari rodinného domu v obci Budimír v okrese Košice-okolie. Škody odhadujú na viac ako 200.000 eur. Pre TASR to z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach uviedla Jana Matis Libová.



"V dome sa nachádzali dve osoby. Jedna utrpela popáleniny na 25-percentách tela a bola prevezená do nemocnice," uviedla s tým, že požiarom, ktorý im bol nahlásený pred 17.30 h, bola kompletne zničená celá nehnuteľnosť.



"Vzhľadom na výšku škody bude príčinu vzniku požiaru vyšetrovať Požiarnotechnický a expertízny ústav Ministerstva vnútra SR," dodala Matis Libová.



Na mieste zasahovalo deväť hasičov so štyrmi kusmi hasičskej techniky. Vypomáhali aj dobrovoľní hasiči z Budimíra a Vretejoviec.