Sobota 23. máj 2026Meniny má Želmíra
HaZZ: V katastri Štiavnika horí v ťažko prístupnom teréne les

Foto: FB HaZZ

Autor TASR
Štiavnik 23. mája (TASR) - Požiar lesa v katastri obce Štiavnik (okres Bytča) likvidujú v sobotu popoludní profesionálni i dobrovoľní hasiči. Zasahujú v ťažko prístupnom teréne. Informuje o tom na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.

Hasičom požiar nahlásili krátko po 15.00 h. Na miesto vyslali príslušníkov HaZZ z hasičskej stanice v Bytči a z hasičskej stanice v Žiline, Záchrannej brigády HaZZ v Žiline a členov Dobrovoľného hasičského zboru obcí Štiavnik, Bytča a Kotešová.

Hasiči zasahujú v ťažko prístupnom teréne C a D prúdmi a pomocou genfo vakov. Zásah trvá,“ doplnil HaZZ.
