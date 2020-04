V Košiciach horel byt, jedna osoba utrpela popáleniny druhého stupňa

Košice 4. apríla (TASR) – V mestskej časti Košice-Západ na Súľovskej ulici horel v sobotu ráno byt, jeho majiteľ utrpel popáleniny druhého stupňa na rukách a tvári. TASR o tom informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Roman Keruľ s tým, že na mieste zasahovalo 17 profesionálnych hasičov so siedmimi kusmi hasičskej techniky a evakuačný autobus. Na mieste sa nachádzali aj príslušníci Policajného zboru.



Išlo o požiar bytu na štvrtom poschodí. Jednotka na lokalizáciu a likvidáciu použila 1 C prúd a približne 1000 litrov vody. Zásah príslušníkov sťažovalo silné zadymenie. Požiarom bola zasiahnutá predsieň, obývacia izba a kuchyňa. „Príčina požiaru je v štádiu vyšetrovania,“ uviedol hovorca.



Dodal, že po uhasení boli termokamerou skontrolované vedľajšie byty. Majiteľ bytu bol ošetrený a následne bola privolaná rýchla lekárska pomoc (RLP), ktorá transportovala zranenú osobu do Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach. Na mieste bol prítomný aj zaisťovateľ príčin požiarov.