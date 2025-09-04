Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
POŽIAR STODOLY: V Malých Ozorovciach zhorela po zásahu bleskom

Snímka z miesta požiaru. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj

Autor TASR
Malé Ozorovce 4. septembra (TASR) - Hasiči vo štvrtok nadránom zasahovali pri požiari stodoly v obci Malé Ozorovce v okrese Trebišov. Príčinou požiaru bol blesk, ktorý zasiahol konštrukciu objektu. „Požiar úplne zničil celú stodolu, čím majiteľovi vznikla predbežná škoda 45.000 eur,“ informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Košice na sociálnej sieti.

Hasičov vyslali k zásahu krátko pred 4.30 h. Pri požiari nedošlo k žiadnym zraneniam ani usmrteniam.

Na mieste zasahovalo osem profesionálnych hasičov z Trebišova s dvomi hasičskými vozidlami a traja dobrovoľní hasiči z obce Zemplínska Teplica s jedným vozidlom.

