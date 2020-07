V Mníšku nad Hnilcom horel rušeň nákladného vlaku

Mníšek nad Hnilcom 6. júla (TASR) – Požiar rušňa nákladného vlaku likvidovali v pondelok dopoludnia hasiči na železničnej stanici v Mníšku nad Hnilcom v okrese Gelnica. Ako pre TASR potvrdil operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, k zraneniam nedošlo.



„Na mieste zasahovali traja príslušníci HaZZ s jedným vozidlom. Pomáhali aj dobrovoľní hasiči z Mníška nad Hnilcom. Išlo o menší požiar, horela motorová časť rušňa,“ uviedol.



Ako pre TASR spresnila za Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia Silvia Kuncová, k požiaru hnacieho koľajového vozidla v motorovej časti došlo o 10.06 po príchode vlaku Mn 82150 do železničnej stanice. „Pravdepodobná príčina sa vyšetruje. Rušeň bol odtiahnutý do Margecian, odkiaľ bude prevezený na opravu do Spišskej Novej Vsi,“ povedala.



Podľa Železníc Slovenskej republiky tento požiar nemal žiaden vplyv na dopravu.