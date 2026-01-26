Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NOČNÝ POŽIAR AUTA: Pri dome v obci Liesek hlásia škody v tisícoch eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR - KR PZ v Banskej Bystrici

HaZZ: V obci Liesek nadránom horelo osobné motorové vozidlo pri rodinnom dome

Autor TASR
Liesek 26. januára (TASR) - Požiar osobného motorového vozidla pri rodinnom dome v katastri obce Liesek v okrese Tvrdošín v pondelok nadránom spôsobil majiteľovi priamu materiálnu škodu predbežne vyčíslenú na 8000 eur. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.

Pri požiari zasahovali príslušníci HaZZ z Hasičskej stanice v Tvrdošíne a členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Liesek s jedným vysokotlakovým prúdom. „Pri požiari sa nikto nezranil. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania,“ doplnili hasiči.

.

