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V obci Sása pri Revúcej horel dom: Strecha sa prepadla

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Miesto požiaru. Foto: HaZZ

Príčina požiaru je v štádiu zisťovania.

Autor TASR
Sása 10. júla (TASR) - V obci Sása v okrese Revúca horel v piatok popoludní rodinný dom. V dôsledku požiara sa prepadla jeho strecha. Pri udalosti sa nikto nezranil. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

Príčina požiaru je v štádiu zisťovania. „Na mieste zasahovali príslušníci HaZZ z hasičských staníc Revúca, Hnúšťa a Banská Bystrica spolu s členmi dobrovoľných hasičských zborov obcí Gemerská Ves, Ratkovské Bystré a Jelšava,“ uviedol zbor.

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