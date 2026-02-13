Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V oravskej obci Veličná začal horieť rodinný dom

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Na mieste zasahujú šiesti príslušníci HaZZ z Dolného Kubína s tromi kusmi hasičskej techniky.

Autor TASR
Veličná 13. februára (TASR) - V obci Veličná v okrese Dolný Kubín začal v piatok večer horieť rodinný dom. Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.

