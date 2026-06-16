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V Považskej Bystrici horelo v noci auto
Požiar na tiesňovú linku ohlásili krátko pred 2.30 h.
Autor TASR
Považská Bystrica 16. júna (TASR) - Zásah hasičov si v noci na utorok vyžiadal požiar osobného auta na parkovisku na Ulici SNP v Považskej Bystrici. Pri udalosti sa nikto nezranil, príčiny požiaru zisťujú. Informovalo o tom na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne.
Požiar na tiesňovú linku ohlásili krátko pred 2.30 h. Na zásah vyslali piatich príslušníkov HaZZ z Považskej Bystrice s dvomi cisternovými vozidlami, ktorí po príchode prieskumom zistili, že požiar vozidla je v pokročilej fáze horenia.
„Zasahujúci hasiči nasadili na účely likvidácie požiaru jeden hasebný prúd za súčasného ochladzovania okolia požiariska a priľahlého krovinatého porastu. Po zlikvidovaní požiaru vykonali hasiči záverečný prieskum, po čom miesto udalosti odovzdali príslušníkom polície,“ dodal HaZZ.
Požiar na tiesňovú linku ohlásili krátko pred 2.30 h. Na zásah vyslali piatich príslušníkov HaZZ z Považskej Bystrice s dvomi cisternovými vozidlami, ktorí po príchode prieskumom zistili, že požiar vozidla je v pokročilej fáze horenia.
„Zasahujúci hasiči nasadili na účely likvidácie požiaru jeden hasebný prúd za súčasného ochladzovania okolia požiariska a priľahlého krovinatého porastu. Po zlikvidovaní požiaru vykonali hasiči záverečný prieskum, po čom miesto udalosti odovzdali príslušníkom polície,“ dodal HaZZ.