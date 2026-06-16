Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 16. jún 2026Meniny má Blanka a Bianka
< sekcia Regióny

V Považskej Bystrici horelo v noci auto

.
Miesto požiaru. Foto: HaZZ

Požiar na tiesňovú linku ohlásili krátko pred 2.30 h.

Autor TASR
Považská Bystrica 16. júna (TASR) - Zásah hasičov si v noci na utorok vyžiadal požiar osobného auta na parkovisku na Ulici SNP v Považskej Bystrici. Pri udalosti sa nikto nezranil, príčiny požiaru zisťujú. Informovalo o tom na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne.

Požiar na tiesňovú linku ohlásili krátko pred 2.30 h. Na zásah vyslali piatich príslušníkov HaZZ z Považskej Bystrice s dvomi cisternovými vozidlami, ktorí po príchode prieskumom zistili, že požiar vozidla je v pokročilej fáze horenia.

„Zasahujúci hasiči nasadili na účely likvidácie požiaru jeden hasebný prúd za súčasného ochladzovania okolia požiariska a priľahlého krovinatého porastu. Po zlikvidovaní požiaru vykonali hasiči záverečný prieskum, po čom miesto udalosti odovzdali príslušníkom polície,“ dodal HaZZ.

.

Neprehliadnite

Premiér nepovažuje za potrebné ospravedlniť sa rodine Šimečkovcov

Prezident: Spolupráca s Indiou ponúka pre SR príležitosti pre rozvoj

CELÉ ZNENIE: Spoločné vyhlásenie Indie a Slovenska

TASR na Teraz.sk sprístupnila agregátor Politika na sociálnych sieťach