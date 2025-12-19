Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 19. december 2025
POŽIAR SILA V PRIEVIDZI: S hasením pomáhali aj dobrovoľní hasiči

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Požiar sa nachádzal vo výške približne siedmich metrov, preto hasiči zásah viedli z výškovej plošiny.

Autor TASR
Prievidza 19. decembra (TASR) - Zásah hasičov si v piatok v skorých ranných hodinách vyžiadal požiar sila na piliny v areáli firmy na Nadjazdovej ulici v Prievidzi. Oheň hasili profesionálni i dobrovoľní hasiči, podarilo sa im ho rýchlo zlikvidovať. Informovalo o tom Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).

Požiar sa nachádzal vo výške približne siedmich metrov, preto hasiči zásah viedli z výškovej plošiny. Požiar sa im podarilo rýchlo zlikvidovať prostredníctvom dvoch prúdov vody, pričom súčasne zabezpečovali rozoberanie konštrukcie sila,“ uviedol HaZZ.

Príčina vzniku požiaru a výška spôsobenej škody sú podľa neho v štádiu zisťovania.

Pri udalosti zasahovali hasiči z Okresného riaditeľstva HaZZ v Prievidzi a členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Nedožery- Brezany.
