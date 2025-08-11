Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zrážka auta s nákladiakom v Ružomberku: Hlásia zranenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na mieste zasahujú traja príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Ružomberku s jedným kusom techniky.

Autor TASR
Ružomberok 11. augusta (TASR) - V Ružomberku zasahujú hasiči na ceste I/18 pri dopravnej nehode osobného vozidla a nákladného vozidla. Z miesta hlásia zranenie a únik prevádzkovej kvapaliny. Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.

Na mieste zasahujú traja príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Ružomberku s jedným kusom techniky.
