Zrážka auta s nákladiakom v Ružomberku: Hlásia zranenia
Na mieste zasahujú traja príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Ružomberku s jedným kusom techniky.
Autor TASR
Ružomberok 11. augusta (TASR) - V Ružomberku zasahujú hasiči na ceste I/18 pri dopravnej nehode osobného vozidla a nákladného vozidla. Z miesta hlásia zranenie a únik prevádzkovej kvapaliny. Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.
