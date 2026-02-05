< sekcia Regióny
POŽIAR V PEZINKU: V plameňoch bola budova hotela
Autor TASR
Bratislava 5. februára (TASR) - Hasiči v stredu (4. 2.) zasahovali pri požiari opustenej budovy hotela v Kučišdorfskej doline v Pezinku. Následkom požiaru vznikla majiteľovi budovy škoda predbežne vyčíslená na 300.000 eur. Pri udalosti sa nikto nezranil. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti. Objasnil, že príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania.
HaZZ uviedol, že požiar bol ohlásený približne o 17.30 h. „Po príjazde na miesto udalosti a vykonaní prieskumu hasiči zistili, že požiar zasiahol dva balkóny a priľahlé izby na prvom poschodí objektu. Súbežne s hasebnými prácami vykonávali prieskum interiéru budovy a zadymené priestory prirodzene odvetrávali,“ poznamenal HaZZ.
Dodal, že hasiči postupne lokalizovali požiar, ktorý sa rozšíril aj do ďalších častí budovy. „Následne vyhľadávali a dohášali skryté ohniská a vykonali záverečné merania termokamerou,“ objasnili. Podotkli, že hasiči svojou činnosťou uchránili majetok v hodnote dvoch miliónov eur.
