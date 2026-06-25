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Nebezpečenstvo vzniku požiaru: Varovanie platí na Zemplíne
Hasiči upozorňujú, že v tomto období je zvýšené riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí, najmä na verejne prístupných miestach v prírode.
Autor TASR
Humenné 25. júna (TASR) - Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Humennom vyhlásilo od štvrtka až do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Opatrenie platí pre celé územie okresov Humenné, Snina a Medzilaborce. Samosprávy o tom informujú na webových stránkach.
Hasiči upozorňujú, že v tomto období je zvýšené riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí, najmä na verejne prístupných miestach v prírode. Medzi najohrozenejšie lokality patria lesy a ochranné pásma lesov, suché trávnaté porasty, strniská, poľnohospodárske plochy s dozrievajúcimi obilninami, ako aj lesoparky, parky, verejné záhrady a rekreačné oblasti.
Právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia aj občania sú povinní dodržiavať zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov. Zakázané je aj zakladať oheň na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu. Fyzické osoby zároveň nesmú fajčiť ani používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Zároveň sú povinné dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ako aj v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
Okresné riaditeľstvo HaZZ upozorňuje, že za porušenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi môže uložiť pokarhanie alebo pokutu.
Hasiči upozorňujú, že v tomto období je zvýšené riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí, najmä na verejne prístupných miestach v prírode. Medzi najohrozenejšie lokality patria lesy a ochranné pásma lesov, suché trávnaté porasty, strniská, poľnohospodárske plochy s dozrievajúcimi obilninami, ako aj lesoparky, parky, verejné záhrady a rekreačné oblasti.
Právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia aj občania sú povinní dodržiavať zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov. Zakázané je aj zakladať oheň na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu. Fyzické osoby zároveň nesmú fajčiť ani používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Zároveň sú povinné dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ako aj v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
Okresné riaditeľstvo HaZZ upozorňuje, že za porušenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi môže uložiť pokarhanie alebo pokutu.