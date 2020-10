Vzdušný vír v Gemerskej Vsi poškodil niekoľko domov

Gemerská Ves 5. októbra (TASR) – Silný vzdušný vír, ktorý sa v pondelok vytvoril v obci Gemerská Ves v okrese Revúca, poškodil niekoľko domov a ďalších stavieb, vyvalil viacero stromov a strhol elektrické vedenie. TASR to potvrdil Jozef Mikuda z Hasičského a záchranného zboru Revúca.



„Naši príslušníci na mieste stále zasahujú. V časti Šankovce je poškodených asi osem striech na rodinných domoch. Je tam strhnutá strešná krytina, nie je však poškodená konštrukcia. Strhnuté sú tiež nejaké jednoduché strechy na garážach a prístreškoch. Strhlo aj elektrické vedenie. Elektrikári odstraňujú spadnuté stromy a snažia sa uvoľniť vedenie," priblížil Mikuda s tým, že pri živelnej udalosti nebol nikto zranený.



Podľa jeho slov nešlo o klasické tornádo, ktoré by sa v strednej Európe v hornatom teréne ťažko vytvorilo. „Dá sa však hovoriť o nejakom silnom vzdušnom víre, ktorý bol asi v šírke sto metrov. Vietor bol koncentrovaný v úzkom páse a prešiel časťou Šankovce. Tým pádom sa to mohlo javiť ako tornádo, mať taký charakter," poznamenal Mikuda. Doplnil, že v ďalších častiach dediny a ani v okolitých obciach nevznikli škody.



Ako pre TASR uviedla starostka Gemerskej Vsi Monika Lévaiová, v súčasnosti sa nachádza na mieste pohromy, a spolu s ďalšími obyvateľmi sa snažia odstraňovať jej následky. „Tá smršť povyvaľovala stromy, ploty aj altánky. Poškodených je minimálne šesť domov aj s prístavbami a garážami,“ konkretizovala starostka.