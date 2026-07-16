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Požiar bytu v Rožňave: Hasiči zachránili osobu v bezvedomí
K požiaru bytu na treťom poschodí bytového domu na Zlatej ulici boli rožňavskí hasiči vyslaní vo štvrtok krátko pred 8.00 h.
Autor TASR
Rožňava 16. júla (TASR) - Rožňavskí hasiči zasahovali vo štvrtok ráno pri požiari bytového domu na Zlatej ulici. Z požiarom zasiahnutého bytu zachránili jednu osobu v bezvedomí, ďalšiu trojicu ľudí z bytov nad požiarom vyviedli s pomocou evakuačných masiek. Príčinou požiaru mala byť nedbanlivosť pri fajčení. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
K požiaru bytu na treťom poschodí bytového domu na Zlatej ulici boli rožňavskí hasiči vyslaní vo štvrtok krátko pred 8.00 h. Po príchode na miesto zistili, že dym sa už šíri aj do spoločných priestorov bytového domu.
„Keďže na búchanie na vstupné dvere bytu nikto nereagoval a zadymenie sa postupne zvyšovalo, hasiči boli nútení vstupné dvere otvoriť. Vnútri našli na zemi osobu v bezvedomí, ktorú okamžite vyniesli do bezpečia pred bytový dom. Následne jej poskytli predlekársku prvú pomoc a po príchode posádky záchrannej zdravotnej služby ju odovzdali do starostlivosti záchranárov už pri vedomí,“ priblížil HaZZ.
Hasiči medzitým pomocou termokamery vyhľadali ohnisko požiaru, ktoré lokalizovali a následne zlikvidovali. Súčasne z bytov nachádzajúcich sa nad požiarom s použitím evakuačných masiek vyviedli tri ďalšie osoby, ktoré záchranárom odovzdali na kontrolu zdravotného stavu.
„Zásah komplikovalo veľké množstvo nahromadených vecí v byte, ktoré sťažovali pohyb aj samotné hasenie. Predbežná výška priamej škody bola vyčíslená na sumu 1000 eur, pričom uchránené hodnoty predstavujú približne 50.000 eur,“ priblížil HaZZ s tým, že na miesto bol privolaný aj zisťovateľ príčin vzniku požiaru, ktorý ako príčinu požiaru určil nedbanlivosť pri fajčení.
K požiaru bytu na treťom poschodí bytového domu na Zlatej ulici boli rožňavskí hasiči vyslaní vo štvrtok krátko pred 8.00 h. Po príchode na miesto zistili, že dym sa už šíri aj do spoločných priestorov bytového domu.
„Keďže na búchanie na vstupné dvere bytu nikto nereagoval a zadymenie sa postupne zvyšovalo, hasiči boli nútení vstupné dvere otvoriť. Vnútri našli na zemi osobu v bezvedomí, ktorú okamžite vyniesli do bezpečia pred bytový dom. Následne jej poskytli predlekársku prvú pomoc a po príchode posádky záchrannej zdravotnej služby ju odovzdali do starostlivosti záchranárov už pri vedomí,“ priblížil HaZZ.
Hasiči medzitým pomocou termokamery vyhľadali ohnisko požiaru, ktoré lokalizovali a následne zlikvidovali. Súčasne z bytov nachádzajúcich sa nad požiarom s použitím evakuačných masiek vyviedli tri ďalšie osoby, ktoré záchranárom odovzdali na kontrolu zdravotného stavu.
„Zásah komplikovalo veľké množstvo nahromadených vecí v byte, ktoré sťažovali pohyb aj samotné hasenie. Predbežná výška priamej škody bola vyčíslená na sumu 1000 eur, pričom uchránené hodnoty predstavujú približne 50.000 eur,“ priblížil HaZZ s tým, že na miesto bol privolaný aj zisťovateľ príčin vzniku požiaru, ktorý ako príčinu požiaru určil nedbanlivosť pri fajčení.