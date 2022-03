Za štyri dni evidujú hasiči v Košickom kraji takmer 100 požiarov tráv

Košice 4. marca (TASR) – Dokopy 97 požiarov tráv a suchých porastov evidujú za uplynulé štyri dni hasiči v Košickom kraji. Pre TASR to povedala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach Jana Matis Libová.



Najviac takýchto požiarov evidujú od pondelka (28. 2.) do štvrtka (3. 3.) vrátane v okresoch Michalovce a Spišská Nová Ves, a to po 24. Ďalších 18 v okrese Trebišov, 17 v okrese Košice okolie, v Košiciach 13 a v okrese Rožňava jeden. Najväčší počet (34) ich v rámci kraja zaznamenali v utorok (1. 3.).



Dôvody vzniku sú podľa Matis Libovej v 80 percentách prípadov spôsobené manipuláciou s otvoreným ohňom a úmyselným zapálením tráv a suchých porastov, 20 percent tvorí nedbanlivosť a neopatrnosť osôb. Ako dodala, výška škôd sa pohybuje od nula do rádovo niekoľko stoviek eur.



Upozornila, že vypaľovanie suchej trávy alebo spaľovanie porastov môže zapríčiniť požiar veľkých rozmerov. Oheň sa na otvorenom priestore šíri veľmi rýchlo, a to najmä ak sa rozfúka vietor, prípadne ak ide o svahovitý terén. "Pri požiari môže dôjsť k škodám na majetku, ohrozený je aj život obyvateľov. Často spaľovaním znepríjemňujeme život ľuďom žijúcim v blízkom okolí a v neposlednom rade dochádza k poškodeniu životného prostredia, ako je strata časti lesa, porastov a bylín a úhyn živočíchov," uviedla.