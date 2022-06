Na trnavskom sídlisku horelo, hasičom robili problém zaparkované autá

Trnava 13. júna (TASR) - Veľké množstvo zaparkovaných vozidiel bránilo v Trnave v piatok 10. júna vyslaniu výškovej hasičskej techniky na sídlisko Na hlinách, kde bol spozorovaný požiar balkóna na treťom poschodí obytného domu. Už samotný príjazd trnavských hasičov bol značne skomplikovaný obťažnou prejazdnosťou. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave Lena Košťálová.



"Operačným strediskom bola na miesto udalosti vyslaná výšková technika, ktorá bola vzápätí odvolaná, pretože by jej príjazd bol nemožný. Zasahujúci príslušníci preto pomocou výsuvných rebríkov vystúpili na horiaci balkón. Vedrami s vodou uhasili horiaci popolník a odpad v jeho okolí. Nedbalosť majiteľom nespôsobila žiadnu škodu. Hasičom sa podarilo svojou prácou uchrániť majetok vo výške 2000 eur," opísala.



Sídlisko Na hlinách eviduje v súčasnosti najvyššiu záťaž áut na parkovacie miesta, ktorých je mnohonásobný nedostatok. Majitelia vozidlá preto parkujú aj na to neurčených miestach. Mesto sa opakovane snaží o výstavbu parkovacieho domu, ktorý by mohol tento problém eliminovať.