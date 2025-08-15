Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VIDEO: Zásah pri lesnom požiari v katastri Likavky pokračuje

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na mieste neustále prebieha prieskum požiariska dronom s termovíziou na kontrolu celej zasiahnutej plochy a zistenie prípadných novovzniknutých ohnísk.

Autor TASR
Likavka 15. augusta (TASR) - Zásah hasičov pri lesnom požiari v katastri obce Likavka v okrese Ružomberok, na kopci Predný Choč, v piatok stále pokračuje. Požiar vypukol 12. augusta v ťažko dostupnom teréne a zasiahol oblasť s piatym stupňom ochrany. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.

„Vo štvrtok po 19.00 h bola nahlásená lokalizácia požiaru. Na mieste neustále prebieha prieskum požiariska dronom s termovíziou na kontrolu celej zasiahnutej plochy a zistenie prípadných novovzniknutých ohnísk,“ priblížili z HaZZ.

