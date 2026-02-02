< sekcia Regióny
HaZZ zasahoval pri nehode dvoch áut na Trnavskom mýte v Bratislave
Zasahujúci hasiči zabezpečili miesto udalosti, na havarovaných vozidlách vykonali protipožiarne opatrenia.
Autor TASR
Bratislava 2. februára (TASR) - Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) doobeda zasahoval pri nehode dvoch áut na Trnavskom mýte v Bratislave. Informoval o tom na sociálnej sieti.
„Zasahujúci hasiči zabezpečili miesto udalosti, na havarovaných vozidlách vykonali protipožiarne opatrenia a v spolupráci so záchrannou zdravotnou službou sa podieľali na poskytovaní pomoci zraneným účastníkom nehody,“ ozrejmil HaZZ.
