HaZZ zasahoval pri nehode dvoch áut na Trnavskom mýte v Bratislave

Ilustračná snímka. Foto: TASR Lukáš Grinaj

Zasahujúci hasiči zabezpečili miesto udalosti, na havarovaných vozidlách vykonali protipožiarne opatrenia.

Autor TASR
Bratislava 2. februára (TASR) - Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) doobeda zasahoval pri nehode dvoch áut na Trnavskom mýte v Bratislave. Informoval o tom na sociálnej sieti.

Zasahujúci hasiči zabezpečili miesto udalosti, na havarovaných vozidlách vykonali protipožiarne opatrenia a v spolupráci so záchrannou zdravotnou službou sa podieľali na poskytovaní pomoci zraneným účastníkom nehody,“ ozrejmil HaZZ.
