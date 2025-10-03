Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 3. október 2025Meniny má Stela
< sekcia Regióny

ÚMYSELNÝ POŽIAR V ROVINKE: Horelo auto aj rodinný dom

.
Snímka z miesta požiaru. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor

Škodu predbežne vyčíslili na 60.000 eur.

Autor TASR
Bratislava 3. októbra (TASR) - Hasiči zasahovali v piatok krátko po 3.00 h pri požiari rodinného domu v obci Rovinka. Predbežnou príčinou vzniku požiaru bolo úmyselné zapálenie neznámou osobou. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti s tým, že pri udalosti nedošlo k žiadnemu zraneniu.

„Po príchode na miesto udalosti hasiči vymedzili miesto zásahu, čím zabezpečili priestor pre bezpečný výkon činností. Následne prebiehala lokalizácia a likvidácia požiaru, za súčasného ochladzovania okolitých konštrukcií s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu požiaru,“ priblížil HaZZ.

Dodal, že po stabilizovaní požiaru odvetrali zadymené priestory a záverečným prieskumom identifikovali prípadné skryté ohniská. Škodu predbežne vyčíslili na 60.000 eur. „Vďaka rýchlemu a efektívnemu zásahu sa podarilo uchrániť majetok v hodnote približne 100.000 eur,“ spresnili hasiči.


.

Neprehliadnite

Prezident podpísal novelu ústavy

Festival FESTUM Prešov 2025 spája umenie, priestor a emóciu

DANKO: Ľudia z Matovičovho hnutia ma príjemne prekvapili

KUNDRÁT: Ja som veľmi rada, že sa ešte stále držím v elite