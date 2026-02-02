Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Tatranskej Štrbe horí chata

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Požiar na operačné stredisko ohlásili po 13.00 h.

Autor TASR
Tatranská Štrba 2. februára (TASR) - V Tatranskej Štrbe v okrese Poprad v pondelok popoludní zasahujú profesionálni aj dobrovoľní hasiči pri požiari chaty. V čase príchodu hasičov na miesto bolo celé podkrovie chaty už v plameňoch. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove Miroslava Knišová.

Požiar na operačné stredisko ohlásili po 13.00 h. „Na mieste je prítomný aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov. Príčina vzniku požiaru a výška škody budú predmetom zisťovania,“ uviedla hovorkyňa s tým, že pri zásahu zatiaľ nemajú hlásené žiadne zranenia.

Pri požiari zasahuje deväť profesionálnych hasičov z Mengusoviec a Popradu s piatimi kusmi techniky, ako aj dobrovoľní hasiči z obcí Šuňava a Štrba s technikou.
