V Prievidzi sa zrazil kamión s dvoma autami, hlásia zranenú osobu
Autor TASR
Prievidza 10. septembra (TASR) - Dopravná nehoda v utorok (9. 9.) ráno na ceste I/9 za Prievidzou si vyžiadala jednu zranenú osobu. Pri zrážke jedného nákladného a dvoch osobných áut na Banskej ceste zasahovali hasiči z Prievidze. Informovalo o tom v stredu na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne.
V dôsledku dopravnej nehody sa z troch účastníkov zranila jedna osoba, ktorú z havarovaného vozidla vyslobodili okoloidúci vodiči. Z vozidiel vytekali prevádzkové kvapaliny, cesta bola v úseku neprejazdná.
„Zasahujúci hasiči zabezpečili miesto udalosti, preverili zdravotný stav všetkých účastníkov a zranenej osobe poskytli predlekársku prvú pomoc. Po príchode dvoch posádok záchrannej zdravotnej služby si účastníkov prevzali zdravotní záchranári, ktorí po ošetrení na mieste transportovali zranenú osobu na ďalšie ošetrenie do nemocnice,“ opísal HaZZ.
Príslušníci HaZZ podľa neho na vozidlách vykonali protipožiarne opatrenia, zachytili unikajúce prevádzkové kvapaliny a postihnutú časť vozovky posypali absorpčnou látkou. „Po zdokumentovaní udalosti políciou hasiči z vozovky odstránili uniknuté kvapaliny a asistovali pri naložení havarovaného automobilu na vozidlo odťahovej služby,“ dodal.
